DI vill bestämma om jäv på ÅHS

På tisdag eftermiddag, efter att Nyan rapporterat om det inställda Cosmicmötet, kommenterar Datainspektionen händelsen i ett pressmeddelande. Där sägs det att mötet ställdes in eftersom ombudet Dan Karlsson inte är säkerhetsgranskad. I ett samtal med Nyan på måndagen framgår också att DI anser sig ha rätt att förklara andra myndigheters tjänstemän jäviga, utan uppenbart lagstöd.

Under rubriken ”Datainspektionen utreder frågor rörande ÅHS nya vårdinformationssystem” redogör myndigheten för sina skäl att ställa in mötet med Jaana Lignell då hon hade ett juridiskt ombud med sig:

”Datainspektionen har idag avstått från ett möte eftersom myndigheten ÅHS inte ansåg sig kunna diskutera informationssäkerhetsfrågor utan närvaro av en privat advokatbyrå, vars säkerhet inte har granskats av Datainspektionen. Datainspektionens sekretessbelagda tillsynsärenden diskuteras inte med utomstående.”

Makar

I pressmeddelandet skriver DI också att man ”behandlar frågan om jäv eftersom en make inom ÅHS har lämnat in och ansvarar för en konsekvensbedömning och implementeringen av vårdinformationssystemet och den andra maken synes företräda Ålands hälso- och sjukvård i dessa frågor.”

De personer som här avses är hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen och hennes make, som arbetat med implementeringen av Cosmic som en av flera projektledare. Att DI fortfarande skulle ”behandla” denna jävsfråga är dock inte riktigt korrekt.

Ringer själv upp

För redan på måndag eftermiddag ringde DI:s myndighetschef Lena Nordman upp Nyans reporter, efter att denne just publicerat en artikel på nyan.ax.

Artikeln innehöll en intervju med ÅHS styrelseordförande Sara Kemetter, som sade ”Ingen är jävig. Om styrelsen skulle börja ta beslut om vår interna projektledare så skulle [Pajunen] kunna anses vara jävig eftersom hon är gift med projektledaren. Men det är alltid upp till den enskilda personen att meddela om hon är jävig.”

Detta föranledde Lena Nordman att på eget initiativ ringa upp Nyans reporter. Följande – ordagranna – samtal utspelar sig:

”Helt klart jävig”

Nordman inleder samtalet:

– Jag såg att du hade skrivit om ÅHS möte idag. Och om jäv?

Just.

– Det är helt klart att en tjänsteman är jävig om saken angår tjänstemannens make. Det står så i förvaltningslagen.

Jag trodde att förvaltningslagen sa att man ska förklara sig själv jävig. Eller står det att någon annan kan förklara en jävig?

– Det kan man nog. För en sak som jag kommer att göra med det här, vilket inte ännu är offentligt, är att förklara dem båda jäviga. I ärenden som gäller Datainspektionens tillsyn.

Men du kan väl inte förklara andra människor jäviga?

– Det kan jag göra genom mina beslut.

Med vilket lagstöd kan du fatta ett sådant beslut?

– Jag vet inte, jag bara tar det.

Men det kan du väl inte mena?

– Jag hittar någonting. Jag hittar någonting. De här, de är jäviga helt klart.

Du säger att du vet inte med vilket lagstöd, men du har redan beslutat dig för att de är jäviga?

– [Läser upp] ”Avgörande av jävsfrågor” … ”Har en fråga om jäv uppkommit ska frågan omedelbart avgöras.”

Ja?

– ”En jävig tjänsteman ska självmant anmäla jäv.”

Ja?

– Men det betyder ju inte att ett tillsynsorgan inte skulle kunna göra det.

Jo, det gör det väl? Det är väl bara att läsa texten e contrario? ”En tjänsteman ska förklara sig själv ansvarig för jävet.” Det betyder väl motsatsvis att bara en tjänsteman kan förklara sig jävig, och inte någon annan?

– Det tycker jag inte. Jag tänker på att i domstolar så kan ju folk anmälas jäviga, oavsett avgörande.

Men du är väl inte riktigt att jämställa med en domstol, även om du är en självständig myndighet?

– Alltså, en myndighetsförrättning är samma som en domstol …

Redan bestämt sig

Vid denna punkt i samtalet vill Lena Nordman prata off the record.

Det ligger dock nära till hands att anta, att DI Lena Nordman redan på måndagen, eller ännu tidigare, bestämt sig för att Jeanette Pajunen och hennes make är jäviga – utan att närmare analysera om det ens ankommer på hennes myndighet att avgöra detta.

Expert imorgon

Imorgondagens tidning kan ni läsa en intervju med Markku Suksi, professor i förvaltningsrätt vid Åbo Akademi, om reglerna kring jäv.

Så säger lagen

Ur förvaltningslagen § 25:

”En jävig tjänsteman skall självmant anmäla jäv.”

(…)

”Har fråga om jäv uppkommit i ett kollegialt organ skall organet genast besluta i jävsfrågan. Ett kollegialt organ beslutar också om någon annan som har rätt att närvara är jävig. Den som jävet gäller skall delta i avgörandet av jävsfrågan. Om jäv sedan anses föreligga skall den jävige avlägsna sig från mötet under den tid ärendet behandlas.”

”E contrario” = ”motsatsvis”. En juridisk tolkningsmetod där man drar slutsatser om att det motsatta gäller för det som inte specifikt regleras. Det är ett sätt att fylla luckor i lagen genom att resonera om vad som måste vara tillåtet eller otillåtet utifrån vad som redan är fastställt.