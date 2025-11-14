Foto: Stefan ÖhbergSara Kemetter (S) styrelseordförande för ÅHS menar att DI-chefen Lena Nordman har uppmanat henne att sparka hälso- och sjukvårdsdirektören. Nordman avvisar påståendet bestämt. DI Lena Nordman: ”JK-anmälan ett villospår” Nyheter 09:47 fredag, 14 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Jeanette Pajunen om JK-anmälan mot DI-chefen: Allt allvarligare överträdelser Nordman: ”Har inte haft samtal om ÅHS interna organisation” Mogens Lindén skrev under för utvärdering av ÅHS