Debatt i Yle om förslaget att slopa lönestöd till rederier

Tidigare i augusti presenterades finansministeriets budgetförslag där man bland annat föreslår ändringar i företagsstöden. Det skulle drabba bland annat sjöfartsstödet, där planen är att skära ner med 36 miljoner euro.

Förslaget har mötts av kritik från flera håll.

– Det omöjliggör i praktiken färjetrafik under finskt flagg. Och det skulle få enorma konsekvenser, både på kort och lång sikt, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström till Nyan och fortsätter:

– På kort sikt innebär det att, eftersom du på ett svenskt fartyg betalar skatten till Sverige, skulle de åländska kommunernas skatteintäkterna påverkas. På lång sikt betyder det att när rederierna ska anställa ny personal, kommer de arbetstillfällena troligtvis gå till Sverige.

Även Viking Line har kritiserat förslaget.

– Det är en kalldusch. Vi har ju nyligen flaggat hem två fartyg, Cinderella och XPRS, vilket betyder att alla fem helägda fartyg är under finskt flagg, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör på Viking Line till Nyan och fortsätter:

– Det skulle innebära det mesta lidandet för oss som företag, och det skulle troligen innebära drastiska åtgärder. En åtgärd skulle, hypotetiskt, vara att flagga ut fartygen till Sverige.

I dag kommer förslaget diskuteras i Yle:s program Slaget- dagens debatt klockan 12. Medverkar gör Juhana Vartiainen som är arbetslivsprofessor vid Svenska Handelshögskolan, Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström och den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström.

