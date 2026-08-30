Hon gjorde årets mest populära sommarprat

En mammas drabbande berättelse om dotterns sjukdom berörde många. Sofié Sjölunds sommarprat toppar Ålands Radios lyssnarstatistik.

Årets allra mest lyssnade sommarprat i Ålands Radio är Sofié Sjölunds program om sin dotters sjukdom.

– Jag har fått kramar, kärlek och blombud och jag har fått så många meddelanden så jag inte har hunnit gå igenom dem ännu, säger Sofié Sjölund, enligt ett pressmeddelande.

Mathilda Vestergård hamnar på andra plats i lyssnarstatistiken. I sitt sommarprat berättar hon om den mindre glamourösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna.

Johan Mörn, Jessica Käld och Céline Flöjt återfinns på plats tre till fem.

I pressmeddelandet nämns Johanna Grüssners, Marcus Måtars och Amanda Erikssons sommarprat som program som nått många lyssnare.

35 sommarprat

Topplistan bygger på statistik från Ålands Radios hemsida och appen ÅRTV Play. I viss mån påverkan statistiken av hur länge ett sommarprat varit publicerat, skriver radion.

I år sändes 35 sommarprat och de går fortfarande att lyssna på via hemsidan och appen.