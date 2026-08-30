Hon gjorde årets mest populära sommarprat

17:24 söndag, 30 augusti, 2026
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En mammas drabbande berättelse om dotterns sjukdom berörde många. Sofié Sjölunds sommarprat toppar Ålands Radios lyssnarstatistik.

Årets allra mest lyssnade sommarprat i Ålands Radio är Sofié Sjölunds program om sin dotters sjukdom.

– Jag har fått kramar, kärlek och blombud och jag har fått så många meddelanden så jag inte har hunnit gå igenom dem ännu, säger Sofié Sjölund, enligt ett pressmeddelande.

Foto: Pressbild/ Ålands Radio
Mathilda Vestergård.

Mathilda Vestergård hamnar på andra plats i lyssnarstatistiken. I sitt sommarprat berättar hon om den mindre glamourösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna.

Foto: Pressbild/ Ålands Radio
Johan Mörn.

Johan Mörn, Jessica Käld och Céline Flöjt återfinns på plats tre till fem.

I pressmeddelandet nämns Johanna Grüssners, Marcus Måtars och Amanda Erikssons sommarprat som program som nått många lyssnare.

35 sommarprat

Topplistan bygger på statistik från Ålands Radios hemsida och appen ÅRTV Play. I viss mån påverkan statistiken av hur länge ett sommarprat varit publicerat, skriver radion.

I år sändes 35 sommarprat och de går fortfarande att lyssna på via hemsidan och appen.

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TEXT:

Ida K Jansson

ida.k.jansson@nyan.ax
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