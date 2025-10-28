De får farsdagsmedalj av presidenten

Ditt namn

Ålänningarna Lennart Berndtsson från Finström och Kaj Törnroos från Kumlinge är två av de 48 pappor som får farsdagsmedalj av presidenten.

I år är första gången ett nationellt utmärkelsetecken delas ut också till pappor. Mammor har sedan tidigare fått medalj som delats ut på mors dag.

Medaljen som president Alexander Stubb delar ut på fars dag till pappor som utmärkt sig är utmärkelsetecknet I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden.

De som premieras har utmärkt sig som utmärkta fostrare av barn och unga, de har burit sitt samhällsansvar samt stött familjelivet och föräldraskapet. Antalet barn är ingen avgörande grund för att få utmärkelsetecknet. Utöver biologiska pappor kan även adoptiv- och fosterpappor få farsdagsmedaljen.