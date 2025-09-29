De är årets luciakandidater

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Folkhälsan på Åland har nu presenterat årets sju luciakandidater. I år görs även lite förändringar i upplägget.

Årets luciakandidater är Antonia Kemetter från Mariehamn, Bianca Enroos från Mariehamn, Vanja Westmark från Mariehamn, Enni Sjölund från Saltvik, Alicia Eckerman från Eckerö, Leia Wiklund från Mariehamn och Lisa Blomberg från Saltvik.

Luciakampanjen inleds den 4 november när röstningen och försäljningen av lotter startar. Då kan man läsa mer om kandidaterna och lyssna på dem på Ålands lucias hemsida.

I år infaller den 13 december på en lördag, vilket medför några förändringar i upplägget. Kröningen börjar klockan 16 i Mariehamns kyrka och en luciakonsert äger rum klockan 19.30 i stadshuset i Mariehamn.

Luciainsamlingens ändamål är att stöda barnfamiljer på Åland som är i en utmanande livssituation, till exempel på grund av ekonomisk utsatthet eller sjukdom, enligt Ålands lucias hemsida.