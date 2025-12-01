Alicia Eckerman är årets lucia

Ditt namn

Alicia Eckerman från Eckerö har röstats fram till årets lucia. En barndomsdröm som gått i uppfyllelse, beskriver hon det som på Ålands lucias hemsida.

Alicia Eckerman hyllar gemenskapen i luciagruppen, enligt hemsidan lucia.ax

– Vilken ära och det var så oväntat, jag är så otroligt glad, min barndomsdröm har gått i uppfyllelse!, säger Alicia Eckerman på hemsidan.

Årets tärnor är Bianca Enroos, Enni Sjölund, Antonia Kemetter, Lisa Blomberg, Leia Wiklund och Vanja Westmark.

”Lucia med följe turnerar runt på Åland och besöker hundratals människor. Luciagruppen har redan uppträtt på flera olika platser runtom på Åland”, framgår av hemsidan.

I år går de pengar som samlas in under kampanjen till åländska barnfamiljer som har det tufft i vardagen. Till exempel ekonomiska svårigheter, sjukdom, utanförskap eller en kris påverkar många familjers ork att klara av vardagen. Med de pengar som luciainsamlingen samlar in arrangerar Folkhälsan på Åland program och aktiviteter med syfte att avlasta, stöda och ge en guldkant i tillvaron för dessa familjer.

Det går fortfarande att bidra till luciainsamlingen, även om omröstningen är slut.

– Genom att ge av sin tid och sitt engagemang är alla i luciagruppen förebilder som hjälper medmänniskor som har det svårt, säger kampanjledare Linda Wilhelmsson på lucia.ax.