Dansbandslegender tar Degerby med storm Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Dansbandet Lasse Stefanz lockar alla åldrar till Degerby för dans, goda vänner och härlig stämning.

– Man får ett nytt liv! Utbrister dansälskaren Christina Norrlund

På tisdagskvällen beger sig Nyan ut till Föglö och dansbandsfestivalen för att ta tempen på besökare och anordnare inför besöket av dansbandslegenderna Lasse Stefanz och Tommys. Redan på den fulla parkeringen i Svinöfärjfästet kan man ana att Seagrams dansgolv kommer fyllas till bredden.

Än så länge lugnt på Skarven

På Skarven stöter Nyan på Per Ringsby, Axferries vd, iklädd en sombrerohatt. Han berättar att man under festivalveckan har fått tillstånd att öppna en bar även på soldäck där han ska stå hela kvällen.

– Jag är ingen dansbandsmänniska, säger Ringsby.

Han vill se verksamheten och ställer upp under den förväntat fullspäckade kvällen. Han berättar att färjtrafiken till Föglö fungerat bra under festivalveckan men att det kan ändra till kvällen när många festivalbesökare ska återvända från Degerby.

Den lugna trafiken kan bero på det dåliga värdet tror Robert (Elvis) Näslund, som jobbar i färjans café. Där har man bunkrat upp med mat och dryck för veckan.

Det ska vara roligt att dansa

När Nyan anländer till Degerby vid 16 tiden är stämningen fortfarande lugn men förväntansfull. Den stora folkmassan som förväntas anlända, har ännu inte samlats i centrala Degerby. Dansband är en musikgenre som lockar till sig alla åldrar.

På Countrytorget i Degerby njuter folk av livemusik i solen, som visar sig för första gången under festivalveckan. Utanför sitter Elvira Isaksson och Matilda Nordin som representerar det yngre gardet av dansbandsfantaster. De har besökt festivalen flera kvällar men är extra taggade inför kvällen, både på grund av Lasse Stefanz, som är en favorit, och det fina vädret. Matilda som dansat styrdans till dansbandsmusik sedan barnsben förklarar vad hon tycker är härligt med dansband.

– Stämningen och dansen, det är bara bra!

Hon berättar även att både yngre tjejer och killar brukar dansa på festivalen. Att dansa korrekt verkar inte vara det viktigaste, utan att ha roligt och göra så gott man kan.

Jerker Johansson som anordnar Countrytorget förväntar sig en händelserik kväll. Han berättar att de förberett med extra dryck men att det är svårt att förutse åtgången. Countrytorget har varit lyckat, och Johansson som är från Föglö är nöjd med den gemytliga stämningen som infunnits.

– Det livar upp Degerby! Säger han och berättar att han fått önskemål av besökare om Countrytorget som permanent bar i Degerby.

Favoritband i alla åldrar

Inne på festivalområdet träffar vi fler besökare och kanske den yngsta dansbandsfantasten på plats, Nova Björkman ,10, iklädd cowboyhatt och en Lasse Stefanz-t-shirt. Nova som är sin första dag på festivalen berättar att hon brukar lyssna på dansbandsmusik hemma och att hon tror att hon kommer dansa till favoritbandet ikväll.

Även Leila Hill som väntar på favoritbandet beskriver vad som gör dansbandskulturen så bra.

– Det är folkmusik där alla hittar en gemenskap, stora som små.

Kompisen Ronja Holmgren håller med och beskriver dansband med orden: dans, bra stämning, goda vänner och glatt humör, och tror att det är faktorer som lockar alla åldrar till musiken. Favoritlåtarna av just Lasse Stefanz är Beppelinos bar, De sista ljuva åren och Tänk på mig ibland, och de hoppas få höra dem på dansgolvet.

Att festivalen håller till just på Föglö intill vatten och vacker natur är uppskattat av många. Även av föglöbon Christer Gustafsson som uppskattar att ön väcks till liv.

– När det händer något måste man ju vara med, säger han.

Det största som hänt Föglö

Restaurang Seagram som vill hålla en hög kvalitet på maten samt bjuda på dans och musik har haft en tuff start på festivalveckan menar Johan Svensson, kock på Seagram.

Det kalla och regniga vädret beskrivs av Svensson som ”majväder” och har inte varit till festivalens fördel. Inför kvällen är restaurangen förväntansfull då de sålt över 1000 biljetter och när solen kikade fram under dagen såldes ännu fler.

– Solen kom och vi sålde 22 biljetter på en kvart, berättar Svensson.

Han tycker det är stort att Lasse Stefanz ska uppträda och ser även fram emot att välkomna det bekanta dansbandet Tommys, eller som han beskriver det, Seagrams husband.

– Det är det största som hänt Föglö, menar svenske dansbandsexperten och journalisten Christian Andersson, som är med och anordnar festivalen, om Lasse Stefanz besök. En timme innan spelningen går av stapeln anländer en fullsatt Skarven och ett stort gäng föglöbor.

Klockan 19 kör Tommys igång och dansivriga tar snabbt plats på golvet. De två banden skall byta av varandra under kvällen och efter en halvtimme välkomnas Lasse Stefanz upp på scenen. Olle Jönsson, bandets frontfigur, beskriver Degerby och festivalen som ett fantastiskt ställe att spela på. Bandet möts av jubel och applåder från dansarna och efter den första låten är dansgolvet fullt.

Trängseln verkar inte vara ett problem för Christina Norrlund som älskar att dansa.

– Man får ett nytt liv! Utbrister hon och förklarar att dansen betytt mycket för henne i samband med hennes makes bortgång.

Sällskapet Sussie Rugaard och Helge Karlsson anländer till festivalen när den är i full gång. Helge är ett dansbandsfan och fick festivalkvällen i julklapp av Sussie. De vågar sig ut på dansgolvet och försvinner snabbt in i vimlet där vi lämnar dem och resten av dansarna för kvällen.