Dags rösta fram pristagare i Hästgalan

Hästgalan 2025 hålls på Hotell Arkipelag fredagen den 16 januari, men redan nu är röstningen inför galan öppen. Deltagande görs enkelt bland annat via Ålandstravets Facebooksida där man kan klicka sig vidare till röstningsblanketten och ge sin röst i kategorierna Årets hästägare, Årets ungdom samt Årets komet. All röstning sker anonymt.

Under Hästgalan 2024 fick totalt 17 pristagare ta emot utmärkelser, medan Ulf Eriksson blev kvällens kung då han tog hem storslam med tre priser. Eriksson fick priser i kategorierna Årets tränare och Årets uppfödare, dessutom prisades han som ägare av årets äldre häst – valacken Lukanos.