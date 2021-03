Corona information in different languages – coronainfo på flera språk-se presskonferensen här Nyheter

The government of Åland will arrange a press briefing today about multilingual corona information. The press briefing will be in English.

Educationminister Annika Hambrudd (C) and healthinformant Aino Waller will be attending. The briefing will be livestreamed at nyan.ax.

Landskapsregeringen håller presskonferens om att tillgängliggöra coronainformation på olika språk i dag klockan 11. Den kommer även att hållas på engelska.

På presskonferensen närvarar utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd (C) samt samhälls- och hälsokommunikatör Aino Waller.

Presskonferensen direktsänds på www.nyan.ax.