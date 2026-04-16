Carina Aaltonen valdes till Emmaus Internationals president

Åländska Carina Aaltonen är Emmaus Internationals nya president. Hon valdes under organisationens världsmöte på torsdagen. Det framgår i ett pressmeddelande.

– Emmaus behöver inte en president med alla svar. Emmaus behöver ett ledarskap som lyssnar, som vågar vara tydlig även när det är obekvämt, sa Aaltonen under sitt anförande på världsmötet.

Carina Aaltonen, styrelseordförande för Emmaus Åland, har valts till ny president för Emmaus International under världsmötet i Someren i Nederländerna. Uppdraget gäller i fyra år och innebär ansvar för styrelsearbetet samt att representera rörelsen internationellt.

Emmaus International samlar över 400 grupper i 40 länder och arbetar mot fattigdom, social exkludering och strukturell orättvisa genom solidarisk ekonomi, återbruk, socialt arbete och politisk påverkan.

Tydligt ledarskap

I sitt tal betonade Carina Aaltonen vikten av ett lyssnande och tydligt ledarskap i en tid präglad av krig, klimatkris och växande ojämlikhet. Hon menade att Emmaus inte kan vara neutralt utan måste fortsätta vara en politisk och moralisk kraft som vågar utmana makten.

Hon lyfte också fram behovet av större intern demokrati, ökat inflytande för kvinnor och unga samt bättre balans mellan organisationer i globala nord och syd. Transparens och ansvarstagande i ekonomiska frågor blir också viktiga delar av hennes presidentskap.

– Intern demokrati måste vara mer än en princip. Den måste vara en daglig praktik. Jag vill vara en president för hela rörelsen, och särskilt för kvinnorna i vår rörelse, inte bara i ord, utan i praktiken, sa Aaltonen i sitt tal.

På lördag den 18 april klockan 15.00 finns möjlighet att träffa Carina i Emmausbutiken på Strandgatan, där det bjuds på fika och samtal.