Busschauffören valde sin egen väg

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Chauffören Pierre Borgs beskriver nedläggningen av Williams buss som en blixt från klar himmel. Nu har han startat ett eget åländskt bussbolag, Nova buss, tillsammans med sin fru Nevin.

– Det var rätt läge. I det olyckliga har det kommit något bra, säger Pierre Borgs.

Pierre Borgs betonar att han trivdes mer än bra på Williams buss efter tre år som chaufför. Han till och med sa högt till sin fru en dag i våras, att här…här kunde han stanna länge.

– Och dagen efter försvann det.

Sedan drog han ett skämt i kafferummet om att han skulle starta eget. Han var inte sugen på att byta arbetsgivare. Och det blev allvar.

I augusti sökte paret om näringstillstånd och förra veckan anlände två bussar som tidigare trafikerat i Sverige.

Det är en mindre sorts bussar som tar 22 passagerare. Och har en helt annan ekonomi än fullstora bussar.

– Jag har sett vakuumet i åtta år. Det är många små grupper. Och jag har visionen att en liten ö klarar sig med små bussar, säger Pierre Borgs.

Tar över Williams nisch

Williams buss lägger ned först vid årsskiftet, men har gett honom tillåtelse att starta upp och driva egen firma på vägen. Han hoppas också kunna fylla vissa tomrum som skapas efter Williams.

– Transfer från terminaler till exempel. Det finns en oro över dem då Williams kört mycket sånt.

Dessutom är det klart att Nova buss kliver in som underleverantör åt Viking Line buss och löser en del av oron kring skolskjutsar på Södra Åland under nästa termin.

Pierre Borgs kör i första hand själv men hoppas, när allt tar fart, att han kan erbjuda sina gamla kolleger arbete.

– Det har gått fort allting. Men vi tror på det här. Vår slogan blir ”Smidiga resor med små bussar”, säger han.