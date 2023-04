Är tunneln en viktig valfråga för dig? Nyheter

Är en tunnel till Föglö eller en bro över Prästösund en viktig fråga för dig i höstens val? Det frågar Åland Gallup, efter Jörgen Petterssons (C) utspel förra veckan om om att fasta förbindelser åter ska bli ett viktigt tema i valdebatten.

Det var i förra veckans debatt om skärgårdstrafiken som Jörgen Pettersson, gruppledare för Centern, sade att man inte gett upp tanken på fasta förbindelser.

– Vi vill fortsätta arbeta med permanenta lösningar, som en tunnel till Föglö och som broar där sådana är lämpliga. Som långsiktigt skulle förändra hela trafikbilden, sade han i debatten.

Han sade också att han tror att det blir ett tema inför valet.

Nu frågar Åland Gallup vad du anser: Är fasta förbindelser som tunnel och bro, viktiga valfrågor? Ska landskapet gå vidare med de tidigare planerna på en tunnel till Föglö och bro över Prästösund?

Som vanligt får du också ta ställning till vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Delta anonymt

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med i Åland Gallup, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak.

Man hittar gallupen HÄR!

Logga in på nytt

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.

Gallupen är öppen till söndag kväll.