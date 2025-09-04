Bogskärs fyr får en total makeover

Ditt namn

Bogskärs fyr utanför Kökar ska våren 2026 helrenoveras för första gången sedan den byggdes 1922. Åländska Byggab deltar i arbetena, som kräver skiftarbete vecka-vecka och en fastmonterad pråm fem meter ovanför vattnet.

– Hela skalet ska pikas bort och sedan ska det på ny betong som ska putsas och målas på nytt, berättar Byggabs projektchef Niklas Johansson för Nyan.

Bogskärs fyr är Finlands sydligaste punkt och har hållit stånd mot det stormiga havet sedan 1882, då det första fyrtornet uppfördes. Det var av gjutjärn men visade sig vara för vekt och skadades av vinterstormarna 1889.

Knappt hade fyren återuppbyggts förrän den 1915 förstördes av den tyska flottan i samband med första världskriget. Dagens fyr, som ser ut som en blåvit, 22 meter hög svamp, byggdes 1922 och har, med undantag för smärre renoveringar, stått pall mot tidens tand.

Fasaden pikas bort

Nu ska den dock helrenoveras av fastländska byggbolaget Oteran, med hjälp av åländska Byggab.

– Vi ska sanera hela fyren, säger Christoffer Eggert på Oteran, till Nyan.

– Vissa metalldelar ska bytas ut och fasaden ska pikas bort och gjutas på nytt, och målas. Det är ett svårt jobb, men vi har bra entreprenörer att jobba med.

Eggert berättar att arbetena påbörjas till våren och beräknas ta fyra månader. På grund av vädret och läget långt ute till havs kommer man att flytta dit en pråm som arbetarna får bo på.

– Jo, vi kommer att ställa en pråm där som lyfts ovanför vattenytan. Så killarna kan bo där sedan trots väder och sjögång. Vi lyfter upp den fem meter ovanför vattenytan med alla grejer på och sedan kan man också övernatta. Mellan 8-12 personer kan arbeta där i skift.

– Det är arbetsbaracker där man kan duscha och allting, med eget reningssystem och allting.

Samma sak invändigt

Byggabs projektchef Niklas Johansson säger till Nyan att det känns stort att vara med på ett hörn:

– Jag har aldrig gjort något liknande förut. Det ska på ny betong som ska putsas och målas på nytt, och alla ståldetaljer, alla trappor och räcken ska antingen blästras och målas eller också bytas ut helt och hållet.

– Invändigt är det samma sak, det ska putsas och blästras och målas. Det blir också diverse förstärkningar av den befintliga konstruktionen, det ska lyftas in lite stålbalkar och grejer … Men det ska sägas att vi har en ganska liten del i själva byggprojektet som sådant: vi står för pråmarna, transporterna och all logistik och en del smärre byggarbeten. Det är Oteran som står för huvudbyggnadsarbetena.

”Fyra fyrar”

Renoveringsprojektet är en del i ett större projekt kallat ”Fyra fyrar”, och inleddes i somras med två fyrar ute i Föglöfjärden: Finngrund och Brändökobben.

– Där håller vi på som bäst med att putsa och måla, säger Johansson. Men det är så korta avstånd, så där fraktar vi hantverkarna fram och tillbaka varje dag.

Nästa sommar får förutom Bogskär också fyren på Gisslan, utanför Eckerö, påhälsning.

– Den är också väldigt väderutsatt, så vi kör pråmen dit också, säger Niklas Johansson.

Ni var till Bogskär och rekade i måndags. Hur ser det ut på Finlands sydligaste, och kanske mest vindpinade punkt?

– Det är spännande, den har varit bemannad. Det finns spår av någon form av fyrvaktarbostad i den. Den är byggd i två våningar invändigt.

– Man går in i den genom en dörr på sex meters höjd, vilket beror på att den är väldigt utsatt för vädret, den här fyren. Den högsta uppmätta vågen som träffat den var 14 meter hög.