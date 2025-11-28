Barnen fick klä polisens julgran

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Som traditionen bjuder fick ett tiotal barn hjälpa polisen att klä polishusets julgran på fredagen. Julia Johnsson är egentligen äldrekonstapel och ungdomspolis, men agerar tillfälligt julgransmajor. Under hennes ledning hjälps barn, föräldrar och poliser åt att hänga upp glitter och julgranskulor i granen. Efter arbetet bjuds alla på pepparkakor och saft.

Agnes Numelin och Melker Donner berättar att det är första gången de besöker polishuset.

Är det roligt att få vara här?

– Ja, säger båda i kör.

”Betyder mycket”

Alfred Back deltar tillsammans med sin pappa Jonas Back, som uppskattar att polisen ordnar sådana här aktiviteter för barnen.

– Det är jätteroligt att polisen tar sig tid till det här. Barnen uppskattar det alltid, det betyder mycket för dem, säger han.

Julgransmajoren Julia Johnsson berättar att denna julaktivitet har ordnats av polisen sedan några år tillbaka, bland annat för att barnen ska få se människorna bakom uniformen.

– Det är ett bra tillfälle för oss att visa upp oss och berätta varför vi finns. Barnen reagerar ofta med nyfikenhet på polisen och det är jättekul att kunna träffas så här, säger hon.