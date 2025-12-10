ÅTH:s vd lämnar sitt uppdrag – samförstånd med styrelsen

Ditt namn

Ålands trädgårdshalls vd Tatjana Aminoff lämnar sin tjänst. Hon tillträdde i november förra året som efterträdare till Tord Sarling som då gick i pension.

Nyan har varit i kontakt med Tord Sarling, som numera är styrelseordförande i bolaget, som bekräftar uppgifterna om att vd:n lämnar sitt uppdrag. Enligt Sarling kommer ÅTH att skicka ut information om avgången senare i dag.

Tatjana Aminoff meddelar att hon inte har möjlighet att ge någon kommentar i nuläget, utan återkommer senare i veckan. Enligt uppgift har beslutet tagits i samförstånd med ÅTH:s styrelse.