Foto: Stefan ÖhbergInstruktionerna hur man ska använda fläkt inomhus när det är varmt blev årets mest lästa artikel med nästan 60 000 visnningar. Årets mest lästa artiklar på nyan.ax Nyheter 12:00 söndag, 4 januari, 2026 DELA Facebook Väder, vatten, vargar och färjor. Det är några av ämnena som ni har läst om på nyan.ax. Se vår topp 10-lista: LÄS OCKSÅ THL: Använd inte fläkt inomhus om det är över 35 grader varmt Viking Line: ”Vet man att man måste resa borde man överväga att åka redan nu” Hur mycket vatten ska man egentligen dricka? Ninni och Henrik bor i sin husbil året runt Siljas fartyg slutar gå in i Mariehamn Anton såg vargen gå mot sina får Dagens turister: ?Vi träffade Benjamin Ingrosso i bara badkläder? KAJ fyllde färja – rederi bokar in gruppen igen Här är det fullbokat till Åland i veckan Nytt rederi vill återuppta Kapellskärstrafiken till sommaren TEXT: Johan Orre johan.orre@nyan.ax Hittat ett fel i texten? Hör av dig här. Tillbaka till startsidan Tipsa Nyan Mer läsning Deras dotter har diabetes: ”Den konstanta oron är det som är värst” Årets mest lästa artiklar på nyan.ax 16 vargar fällda i Finland hittills i år