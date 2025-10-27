Siljas fartyg slutar gå in i Mariehamn

Ditt namn

Silja Lines Åbofartyg Baltic Princess slutar angöra Mariehamn. Fram till 29 maj nästa år går även eftermiddagsbåten in i Långnäs.

– Vi tidigarelägger fartygets avgångs- och ankomsttider i enlighet med våra kunders önskemål, säger Marko Männimets, försäljningsdirektör på Tallink Silja Oy.

Baltic Princess, som trafikerar Tallink Silja Lines rutt Åbo-Stockholm, byter tidtabell från och med 1 december. Fartyget avgår från Åbo 19.30 och återvänder följande dag kl. 18.30. Den nya tidtabellen gäller onsdagar till söndagar fram till 29 maj nästa år.

Måndag till onsdag har Baltic Princess ett kryssningsupplägg där fartyget ligger i Stockholm hela tisdagen.

– I fortsättningen kommer Baltic Princess 23-timmarskryssning att ha mer tid på avgångskvällen. Tidigare avgick fartyget från Åbo klockan 20.15, säger Marko Männimets i ett pressmeddelande.

Baltic Princess stannar nu redan 00.20 i Långnäs på Åland och anländer likdsom tidigare till Stockholm nästa morgon klockan 06.10 lokal tid. Och avgår från Stockholm klockan 07.00. Men vägen tillbaka stannar man istället i Långnäs klockan 14.15. Tidigare hade fartyget lagt till i Mariehamn klockan 13.35 på vägen tillbaka.