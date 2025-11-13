Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



På fredag inleds debatten om budgetförslaget 2026 i Ålands lagting. På nyan.ax har vi samlat vår rapportering om budgetförslaget, så du enkelt kan läsa in dig inför debatten.

Debatten startar redan klockan 9.30 på förmiddagen och planeras pågå fram till klockan 17. Sedan planeras för fortsättning även under måndag och högst troligen även under tisdag nästa vecka.

Först ut i talarstolen är landskapsregeringen, innan man fortsätter med gruppanföranden och vanliga anföranden. I varje skede ges givetvis även chans till replikskiften och debatt.

Nya Åland rapporterar från debatten, som även kan följas direkt via lagtingets hemsida lagtinget.ax.

Interaktiv karta

Före debattstart kan du passa på att läsa in sig via Nya Ålands hemsida, nyan.ax.

Mitt på startsidan, i boxen med rubriken Budget 2026, har vi samlat all vår budgetrapportering på samma plats. Med hjälp av pilarna kan du enkelt bläddra dig fram och tillbaka mellan de olika texterna.

Här hittar du både nyhetstexter och analys med budgettema, men även den interaktiva kartan vi tagit fram där du kan klicka dig runt bland alla infrastrukturprojekt. Totalt anslår landskapsregeringen 21 miljoner euro för infraprojekt år 2026, dessutom finns ytterligare 2,2 miljoner kvar av tidigare budgeterade medel.