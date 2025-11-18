Foto: Jonas EdsvikOb-ledaren Marcus Måtar tror inte det minsta på att landskapet och Finferries vill etablera ett offentligt ägt varv på Åland och räknade upp en rad näringslivs- och primärnäringsprojekt som gått till pipsvängen genom åren. Moderaterna öppna för nytt varv – Ob säger nej Nyheter 09:12 tisdag, 18 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Inget gehör för att stryka ÅHS styrelse Inget besked från ministern om Diktamen Bajsvatten enar HI och Obundna