Ålcom kämpade för att upprätthålla nödtrafiken

Nödtrafiken – alltså möjligheten att ringa 112 – fungerade under hela den tid som stormen Hannes härjade.

– Så är vår uppfattning, säger Tom Bengtsson, vd för Ålcom.

– Men vi kämpade för att upprätthålla den, säger han.

Ålcom har cirka 70 telefonmaster utspridda på Åland, som ger täckning för mobiltelefoner med Ålcoms abonnemang. Tillsammans med andra operatörers master finns totalt cirka hundra master, enligt Tom Bengtsson.

För vanlig mobiltelefoni används den egna operatörens master, men för nödtrafiken, alltså möjligheten att ringa 112, använder mobilerna alla tillgängliga master för att ge god täckning. Men om alla master tappar sin elförsörjning, reservbatterierna laddar ur eller eventuell reservkraft inte fungerar förloras även möjligheten att ringa 112.

Det var nära att det inträffade under söndagen. På söndag morgon när myndigheterna höll ett samordnande möte med elandelslaget och bland annat Ålcom fattades beslut om att prioritera telekommunikationen.

På söndagen uppgav Tomas Mattsson, som då var jourhavande räddningsledare, att man inte kände till fall där någon inte lyckats nå fram på 112.

På måndagen säger Tom Bengtsson, Ålcoms vd, att han delar uppfattningen att nödtrafiken fungerade under hela krissituationen.

Tjugotal prioriterade master

De olika telefonmasterna har olika prioriteringar och alla har någon typ av reservlösning när elen bryts. De minsta har batterier som håller kapaciteten uppe mellan tre och sex timmar.

– Vi har också prioriterade master med reservkraftverk som går på bränsle. Då åker vi och tankar dem en gång per dygn.

De prioriterade masterna är cirka tjugo till antalet och ska täcka hela Åland.

– Ja, så är tanken, med fokus på mer befolkningstäta områden.

Ålcom har även mobila generatorer som man kan åka ut med till de master som behöver det. Under veckoslutet åkte man ut med dessa, för att stärka kapaciteten.

Hur stora störningar upplever du att ni hade?

– Jag upplevde att nödtrafiken fungerade hela tiden, det var inte problem med det men för att säkerställa nödtrafiken begränsades datatrafiken. Vissa master låg nere, men täcktes av andra, men då blir kapaciteten lägre. Vi har prioriterat nödtrafiken.

När jag pratade med Alarmcentralen under söndagen sades det att det fanns problem med nödtrafiken.

– Vi kämpade för att upprätthålla den. Så är det.

Behövs det fler prioriterade master för att ge bättre mobiltäckning?

– Det är klart att vi alltid kan utveckla och förbättra. Men vi överskrider med råge de krav som Traficom ställer på oss. Ur det perspektivet har vi en bra standard. Men man lär sig från varje incident och vi kan behöva tänka ytterligare ett varv på det, säger han.

Kostar att göra mer

Att förstärka mobiltäckningen i krislägen ytterligare kräver finansiella resurser. Reservkraftverk är dyra och ska dessutom underhållas.

– Vår målsättning är att klara en krissituation och under helgen hade vi en ganska besvärlig situation med 8 000 hushåll utan ström, men vi klarade ändå att upprätthålla täckningen. Det är ett bra besked på kvaliteten på vårt nät, men det är klart att det finns svackor. Man kan alltid göra bättre.

Ålcom hade ett trettiotal personer på plats som jobbade under veckoslutet.

– I stort sett är vi nöjda med det arbete som gjordes från vår sida och med samarbetet med myndigheter och elandelslaget. Vi gjorde det bästa av en väldigt svår situation, säger Tom Bengtsson.