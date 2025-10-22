Ålänningar i Paris var på plats under Louvrenstölden

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Ålänningen Ingrid Nordberg och hennes dotter Amelia Nordberg spenderade höstlovet i Paris. På söndagen hade de bokat in resans höjdpunkt: ett besök till konstmuseet Louvren. Men besöket ställdes in då det bara minuter innan de kom till museet skett ett rån och hela området var avspärrat.

– Det kändes som en film, säger Ingrid Nordberg.

Höstlovsresan till Paris fick ett avslut som Ingrid och Amelia Nordberg sent kommer att glömma. Söndagens inplanerade besök till nationalmuseet Louvren blev aldrig av då de, istället för att mötas av en kö till museet, möttes av kravallstaket och poliser med automatvapen när de kom till Louvren torget. Snabbt fick de veta att museet hade utsatts för en juvelstöld.

– Vårt besök till Louvren stod högst upp på listan över vad vi skulle göra. Men vi sparade det till söndagen då det passade bäst in i planeringen, säger Ingrid Nordberg.

De valde att hoppa av tunnelbanan när de var halvvägs till museet då de ville ta en promenad längs Paris vackra gator.

– Vi tänkte att det inte gjorde något om vi kom dit lite senare än planerat. Om vi inte hade gjort det kanske vi hade varit mitt i museet under stölden.

Det var bara en halvtimme efter att Louvren hade öppnat som tjuvarna slog till. Kuppen tog sju minuter innan rånarna, som var utklädda till byggarbetare, körde iväg med motorcyklar och fler ovärderliga smycken.

En stund efter att rånarna lämnat platsen kom Ingrid och Amelia till Louvren.

Hur var känslan på platsen?

– Det var en tryckt stämning. Först visste vi inte vad som hade hänt men hela torget var avspärrat och det kryllade av poliser med automatvapen. Vi frågade en fransk familj om vad som hade hänt och de berättade att det hade varit ett rån, säger Ingrid Nordberg och fortsätter:

– Fast man förstod allvaret så gjorde man nog ändå inte riktigt det. Det kändes som en film. Vi var där i 15 minuter sedan gick vi vidare och besökte Sacré-Cœur, så vi fick en fin dag ändå. Men det är klart att vi pratade om det som hade hänt. Och funderade på vad vi faktiskt upplevt. Det är ju en världshändelse som kommer leva kvar länge i historien.

Tror du ni kommer göra ett försök att besöka Louvren igen i framtiden?

– Det kan jag garantera att vi gör. Jag var där en gång innan jag fick barn men det var ett tag sen så jag minns inte så mycket av det. Men vi funderade lite på hur öppet det kommer vara nu och om det blir mer begränsat vad man kan se i museet efter stölden.