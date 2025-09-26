Foto: Matilda SaulTre personer som har bott på Åland misstänks ha stulit 111 stockar snus i Västerås. Personerna misstänks även för olika brott på Åland och greps i mitten av september av åländska polisen. Stal 111 stockar snus i Västerås – greps på Åland Nyheter 15:08 fredag, 26 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Ungdomar polisanmälda efter incident i Godby Mannen som förvarade kroppar i frysboxar hördes av polisen redan 1997 Försvunnen person påträffades avliden