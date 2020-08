Polisen hittade 28 stulna katalysatorer Nyheter

28 stulna katalysatorer: det blev vad polisen fann vid en husrannsakan hos en misstänkt person i onsdags. Det framgår i ett mejlutskick från polisen.



I tisdags förra veckan fick polisen in en anmälan om att katalysatorn stulits ur en bil som stod parkerad utanför ett bostadshus i Mariehamn. Händelsen observerades dock av vittnen och därigenom kunde polisen snabbt ringa in en misstänkt. Dagen därpå gjorde polisen husrannsakan hos den misstänkte och påträffade där inte mindre än 28 katalysatorer, inklusive den som stals kvällen före. Den misstänkte medgav stölden av just den katalysatorn, men hävdade att han köpt de övriga.

– Dock kunde han inte precisera var, när och av vem de övriga katalysatorerna var inköpta, skriver polisen.

Polisen uppmanar alla som kan ha blivit bestulna på sin bilkatalysator att kontakta polisens anmälningsmottagning. (ss)