Åländsk novell nominerad till svenskt radiopris Kultur

Nyheter

Nu är det klart vilka fem noveller som nominerats till Sveriges Radios Novellpris 2023. På listan finns den åländska författaren Karin Erlandsson.

Under det gångna året har tolv noveller specialskrivits för Sveriges Radio. Nu har en jury bestående av bokcirklar runt om i Sverige nominerat fem av novellerna till Sveriges Radios Novellpris 2023. Det berättar det svenska public service-bolaget i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Bland novellerna finns ”Lådan” av åländska författaren, och tidigare Nyanjournalisten, Karin Erlandsson. För uppläsningen står Birthe Wingren.

Övriga nominerade är ”Ang. ärende 6.14” av Jesper Larsson, ”Under himlavalvet” av Katarina Kieri, ”Oris” av Mikael Yvesand och ”Agnes & Betty” av Anna-Karin Palm.

Alla kan rösta

Det är lyssnarna som avgör vem som vinner och röstningen sker via Sveriges radios hemsida. Samtliga nominerade noveller finns att lyssna på via hemsidan, men de sänds också i P1 under perioden 17 april–21 april klockan 11.35 och 21.03.

Röstningen pågår till och med söndag 23 april. Vinnaren presenteras i P1 den 26 april.