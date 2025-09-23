Foto: Theresa AxénÅnom efterlyser mer omfattande undersökningar och längre tidsserier gällande fågellivet i området. Ålands Natur och Miljö i Sunnanvind-utlåtande: ”Remisstiden är för kort” Nyheter 12:21 tisdag, 23 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Flera upprörda röster om fisket i Sunnanvind-utlåtande Vindkraft får konsekvenser för trafik – Traficom vill flytta området norrut Fågelskyddsförening vill inte ha vindkraft där fåglar häckar