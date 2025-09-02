Åland post inleder omställningsförhandlingar

Ditt namn

Åland post aviserar på tisdagseftermiddagen att man inleder omställningsförhandlingar på grund av ”produktionsmässiga och affärsekonomiska orsaker”.

”Syftet är att skapa en mer ändamålsenlig organisationsstruktur för att möta ökad konkurrens på marknaden och förändrade omvärldsförutsättningar, främst drivet av samhällets digitalisering”, skriver man i utskicket.

Förhandlingarna omfattar totalt nio tjänster inom ekonomifunktioner,

HR, frimärken och lokala transporter. Man uppskattar att man eventuellt kommer säga upp fem tjänster.

Processen inleds den 8 september och väntas ta hela månaden.