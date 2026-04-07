Åland blir inspelningsplats för kortfilm om vänskap

Fotografen och skribenten Daniel Jackson, skotte numera bosatt på Åland, ska i sommar producera en 15 minuters kortfilm som utspelar sig på Åland 2007. Filmen ”Emma, Emma!” handlar om två väninnor och vad som sker när den ena gör sig redo att flytta från Åland för att studera. Temat för filmen är kluvenheten i att lämna ett litet samhälle för den stora världen, men också hur det är att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

”Emma, Emma!” är Daniel Jacksons första film. Producent är Céline Flöjt. Vilka som ska spela de två huvudrollerna offentliggörs den 11 april.

Nya Åland återkommer med en intervju med Daniel Jackson och Céline Flöjt. (ss)