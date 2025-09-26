ÅHS håller pressinfo i eftermiddag

Ditt namn

Ålands hälso- och sjukvård kallar nu till presskonferens i eftermiddag, men anledning av dagens styrelsemöte rörande ”VIS GoLive”.

Det berättar man i ett utskick idag, fredag.

Presskonferensen är satt till att inledas klockan 16.