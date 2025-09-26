Foto: Jonas Edsvik ÅHS håller pressinfo i eftermiddag Nyheter 12:06 fredag, 26 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Ålands hälso- och sjukvård kallar nu till presskonferens i eftermiddag, men anledning av dagens styrelsemöte rörande ”VIS GoLive”. Det berättar man i ett utskick idag, fredag. Presskonferensen är satt till att inledas klockan 16. LÄS OCKSÅ Ultimatum från DI till ÅHS: ?Godta beslutet före klockan 16 idag? TEXT: Anna Björkroos anna.bjorkroos@nyan.ax Hittat ett fel i texten? Hör av dig här. Tillbaka till startsidan Tipsa Nyan Mer läsning Ultimatum från DI till ÅHS: ”Godta beslutet före klockan 16 idag” Styrelsemöte om Cosmic i dag ÅHS vill ha två nya it-tjänster