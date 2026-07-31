Foto: Jonas EdsvikHårda restriktioner gäller för grisgårdarna inom smittriskzonen för att förhindra att de grisarna blir smittade utifrån. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle och har ingen koppling till nyheten. Svinpest har nått Finland – kan bli förödande för grisnäringen Nyheter 13:31 fredag, 31 juli, 2026 DELA Facebook Mer läsning BILDSPEL Greta och Gloria bor in sig på 4H-gården Deras dotter har diabetes: ”Den konstanta oron är det som är värst” Deras dotter har diabetes: ”Den konstanta oron är det som är värst”