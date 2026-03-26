Adam Stroud sist in i IFK:s lagbygge

FOTBOLL. En vecka innan Tipsligapremiären tar IFK Mariehamn in lovande 20-åriga yttern Adam Stroud från IF Brommapojkarna i Allsvenskan. Stroud ansluter på ett lånekontrakt till och med slutet av juni i år. I grunden är han en offensiv spelare, men har i BP skolats om till en modern ytterback. Under förra säsongen fick Stroud sitt genombrott i Superettan med IK Oddevold, men mitt under säsongen värvades han av BP.

– Det ska bli både spännande och roligt att komma till IFK. Jag har hört mycket gott om klubben, spelarna och organisationen, säger Stroud i ett pressmeddelande från IFK.

– Adam är en spännande spelare där snabbheten är en tydlig spetskvalitet. Vi tror att han kommer att passa väl in i vårt spelsystem, säger IFK:s vd och sportchef Jimmy Wargh. (pp)