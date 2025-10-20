Åda ansöker om besvärsrätt mot Pedago-dom

Ditt namn

En segdragen process blir ännu segare. Offentligt ägda Ålands digitala agenda, Åda, besvärar sig mot domen i Ålands förvaltningsdomstol som gav it-företaget Pedago rätt att få ut handlingar rörande upphandlingen av det löne- och personaladminstrativa system som Åda upphandlade för landskapsregeringen och ÅHS för många år sedan.

Åda menar nu att rättsläget blir osäkert och att frågan har stor principiell betydelse för bolaget och övriga offentligt ägda bolag på Åland.

”– Vi ansöker om besvärsrätt av principiella skäl. Det är viktigt att få klarhet i hur lagstiftningen ska tolkas så att vi och andra bolag i liknande situationer kan agera rättssäkert och transparent”, säger Katarina Donning, styrelseordförande för Åda enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Åda skriver vidare i sitt pressmeddelande:

”Åda betonar att bolaget är positivt till transparens, men att offentlighetsprincipen måste balanseras mot aktiebolagsrättsliga krav och skyddet för affärshemligheter”.

