Foto: Jonas EdsvikPeter Granholm på Pedago är nöjd med att Ålands förvaltningsdomstol ger hans bolag rätt och att samhällsägda Åda Ab enligt beslutet måste rätta sig efter offentlighetslagen trots aktiebolagsformen. Pedago: ”Vi har velat få upprättelse” Nyheter 11:04 måndag, 22 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Åda tvingas till nytt beslut i sega striden mot Pedago Måtar tar Nyfahlers-försäljningen till ÅFD Landskapet i nytt it-avtal för 5,6 miljoner