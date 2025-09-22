Åda tvingas till nytt beslut i sega striden mot Pedago

Ditt namn

Åda Ab är i praktiken en myndighet och ska därför följa offentlighetslagen. Efter drygt tre års väntan har Ålands förvaltningsdomstol nu avgjort it- bolaget Pedagos besvär över Ådas vägran att lämna ut begärda handlingar.

Förvaltningsdomstolens beslut kan vara slutet på en segdragen tvist som pågått i många år mellan åländska bolaget Pedago Interaktiv och Ålands offentligägda it-bolag Åda. Tvisten handlar om det löne- och personaladminstrativa system som Åda upphandlade för landskapsregeringen och ÅHS för många år sedan. Pedago var från början en av parterna i upphandlingen som vanns av Abilita Ab i Österbotten.

I slutet av 2018 stod det klart att Abilita inte klarade av att leverera det upphandlade lönesystemet i tid, något som ställde till med stora problem inom landskapsförvaltningen. Abilita kunde inte heller leverera det avtalade personaladminstrationssystemet och ramavtalet ändrades i hemlighet i strid med upphandlingslagen.

Pedago anade att allt inte skett enligt regelboken och begärde ut alla handlingar från och med 2015 som rörde upphandlingen – fakturor inklusive underlag och bilagor till Åda från leverantörer, från Åda till landskapsregeringen och från Åda till ÅHS.

Svaret blev nej med motiveringen att Åda är ett privat aktiebolag som inte, som myndigheter, måste följa offentlighetslagen.

Ger Pedago rätt

Sedan dess har ärendet under årens lopp valsat runt i flera juridiska instanser – riksdagens justitieombudsman, Ålands tingsrätt, Åbo hovrätt – och i onsdags kom så Ålands förvaltningsdomstols beslut på det senaste besväret som ger Pedago rätt: Åda kan inte, när bolaget sköter offentliga upphandlingar, vägra att följa offentlighetslagen genom att hänvisa till aktiebolagsformen.

Tre punkter

Förvaltningsdomstolen sammanfattar beslutet i tre punkter:

1. Åda är att betrakta som en myndighet. Domstolen konstaterar att även om Åda är ett aktiebolag så sköter bolaget offentliga förvaltningsuppgifter när man genomför upphandlingar åt offentliga aktörer. Detta gör att Åda i praktiken ska jämställas med en myndighet enligt offentlighetslagen.

2. Offentlighetsprincipen gäller. Eftersom Åda genomför upphandlingar med offentliga medel för landskapsregeringens räkning kan inte offentlighetsprincipen kringgås genom att lägga uppgiften på ett bolag. Detta skulle strida mot syftet med offentlighetslagstiftningen.

3. Pedagos specifika rätt till handlingarna. De begärda fakturorna uppkom efter tilldelningsbeslutet och därför har Pedago som part i upphandlingen inte automatiskt rätt till dem. Men eftersom Åda ändå ska betraktas som en myndighet måste Åda pröva Pedagos begäran enligt offentlighetslagen.

Ny behandling

Domstolens beslut innebär att Åda nu måste ta ställning till om det finns andra lagliga grunder för att eventuellt neka till att lämna ut fakturorna. Åda kan inte längre använda argumentet att bolaget inte omfattas av offentlighetslagen. Det nekande beslut som Åda fattade 2022 upphävs och ärendet återförvisas för ny behandling.

Ålands reviderade offentlighetslag trädde i kraft 2023. Förvaltningsdomstolen konstaterar, med stöd av förarbetena till lagen, att utgångspunkten måste vara att begreppet myndighet i lagen så mycket som möjligt ska motsvara det man menar med myndighet i annan allmän förvaltningsrättslig reglering om det inte finns vägande skäl till avvikelser.

Insyn kvarstår

I lagens förarbeten konstateras att det blir allt vanligare att landskapet och åländska kommuner bildar bolag som kan ha centrala samhälleliga uppgifter men att behovet av insyn kvarstår, oavsett i vilken juridisk form den offentliga verksamheten bedrivs, och att detta bör regleras i landskapslag.

Förvaltningsdomstolen tar i sina motiveringar klart ställning för offentlighetsprincipen:

”Offentlighetslagstiftningen och syftet med den kan urvattnas helt om det är så att bolag som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, men som det inte skilt lagstiftats om, inte skulle behöva följa offentlighetslagen. Detta skulle stå i strid med landskapets offentlighetslag, offentlighetsprincipen och Finlands grundlag”, heter det i beslutet.

Ingendera parten behöver stå för den andra partens rättegångskostnader eftersom ärendets rättsliga status enligt domstolen var oklar. Beslutet kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.