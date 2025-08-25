70-årig man döms för sexuellt antastande Nyheter

En man i 70-årsåldern döms till 50 dagsböter på totalt 4 050 euro för att ha sexuellt antastat en kvinna på hennes arbetsplats. Enligt domen har mannen omfamnat kvinnan bakifrån, lagt sin hand på hennes ena bröst och vägrat släppa trots målsägandes uppmaningar. Kvinnan tvingades till slut knuffa bort mannen. Händelsen ägde rum förra året. Den dömde ska, förutom böterna, betala målsägandens rättegångsavgifter samt 1 200 euro för lidande som beror på kränkning. Han ska också betala brottsofferavgift på 80 euro.

Mannen har erkänt brottet.