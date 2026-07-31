60 000 liter olja avlägsnades från Ilmarinens vrak

Pansarfartyget Ilmarinen sjönk utanför Utö under andra världskriget och är en fara för Östersjön. Det är en miljörisk då fartyget uppskattas ha 100 000 liter olja i tankarna. Mellan 14 och 24 juli avlägsnades cirka 60 000 liter olja av Finlands miljöcentral och marinen, skriver miljöministeriet i ett pressmeddelande. Merparten av den bestod av lätt brännolja. I operationen deltog även Gränsbevakningsväsendet, som var i beredskap för miljöskyddsuppdrag, samt Centret för dykmedicin. Vraket kunde dock inte tömmas helt

”I sin helhet var operationen lyckad, även om vi på grund av den hårda sjögången var tvungna att avbryta arbetet i tre dagar och söka skydd i skärgården. På grund av vågorna var vi också tvungna att avsluta operationen ungefär ett dygn tidigare än planerat”, berättar projektchef Tommi Kontto från Finlands miljöcentral i pressmeddelandet.

Eftersom det finns uppskattningsvis 40 000 liter olja kvar i vraket, ska arbetet fortsätta 2027.