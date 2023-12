300 dunderdansare intog Alandicas scen

Dunderdans hade två shower på Alandica i dag. Ungefär 300 dansare uppträdde med totalt 27 dansnummer. Emilia Remmer som själv dansar men också är ledare berättar så här om showen.

– Vi har alltid en show på våren och en på hösten. Den på våren brukar vara lite mer uppstyrd men ett tag nu på hösten har vi dansare fått vara med och bestämma mer hur och vad vi vill göra. Det är väldigt mycket jobb bakom med många träningar.

De fick tillgång till scenen på Alandica först under fredagen. Då dansarna går i skolan väntade en lång kväll med repetitioner inför lördagens uppträdande.

– Vi har förberett oss så mycket som möjligt med hur vi ska stå men det är klart att det blir lite skillnad nu när vi kör på scenen. Så vissa detaljer behöver vi nog jobba med nu under fredagskvällen.

Dunderdans har runt 22 olika grupper som alla kommer dansa på lördagen. Vilket gör att det är ett stort logistiskt jobb att se till att alla vet när de ska gå på scenen.

– Där gör Erica Dunder och hennes mamma Ann-Lousie Ahlman ett otroligt jobb. Jag förstår inte hur de får allt att fungera så bra som det alltid gör under showerna.

Erica Dunder har drivit Dunderdans i över 20 år och hon menar att dagens shower främst handlar om att ha kul.

– Det ska vara lättsamt, trevligt och roligt under den här showen. Det här handlar om att låta alla dansare visa vad de jobbat med under hösten, säger hon.

