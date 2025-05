Särlösingar har präglat Ålands 30 år i EU Nyheter

Åländska särlösningar, geopolitik och vägarna in i Bryssels korridorer har präglat 30 års medlemskap i EU. På Europadagen i fredags arrangerade landskapsregeringen ett seminarium på temat.

Den tidigare Europarådsmedlemmen Gunnar Jansson följde EU-minister Ingrid Zettermans inledning och gav en historisk bild av inträdet och om telefonsamtalet 1992 där han fick frågan om han kunde garantera att Åland skulle ställa sig positivt till ett EU-medlemskap för Finland.

Han talade om huruvida Åland skulle ha en institutionell eller en individuell hållning till EU som den stora frågan.

– Institutionellt handlade det om att Åland själv skulle få förhandla om sin status. Det hade man inte gjort förut. Jag skulle säga att resultatet blev gott.

Gunnar Jansson beskrev det med att en del av tåget för permanenta undantag hade gått, men att det gick att gå under radarn för vad de beslutande i EU orkade sätta sig in i. Därför gick det vägen att be om ett skatteundantag för enbart Åland, lite som en eftergift när hela Finland fått nobben.

Vid hans sida satt fredsinstitutets direktör Susann Simolin. Hon resonerade bland annat om demilitariseringen.

– Det är lätt att tro att den är en antites till säkerhet, men det är det inte. Utan den är tänkt att vara ett förtroendeskapande medel. Diplomatifrågorna måste alltid få vara kvar, sa hon.

– EU har varit en norm-entreprenör, men nu ser vi påtryckningar utifrån. Med mer geopolitik måste vi vara aktsamma så värderingarna inte ryker.

Moderatorn och ministerrådet Anton Nilsson undrade om Åland är en plats som behöver särlösningar. Båda tyckte att det inte var något som Åland skulle tona ned, tvärtom.

– Vi är vana vid särlösningar på Åland, men ordet har lite dåligt klang, sa Gunnar Jansson och uppmanade Ingrid Zetterman att hitta ett bättre ord.

Stöd kring stöd

När diskussionen övergick till sjöfart och jordbruk konstaterade jordbruksbyråns Sue Holmström att hela näringen ställs om när EU kommer med nya regler. Hon efterlyste också ett starkare konsultstöd på Åland för att på bästa sätt nyttja EU:s stödpolitik och fick bifall. Före EU-inträdet var stöden en inbyggd del av förhandlingarna med finska staten – med EU blev stöden mer direkta till jordbruket. Samtidigt har volymerna minskat för vissa produkter.

Tillsammans med Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström pratade hon också om fördelar och nackdelar med åländsk småskalighet.

– Reglerna är ofta byggda för större enheter, konstaterade Sue Holmström som nämner att särskilt djurhållningen har det tufft.

Viking Line är en regional jätte, men lyder också under regionala regelverk som har strängare regelverk än EU:s övergripande.

– Utan de undantag vi har skulle vi inte finnas här med de fartyg vi har i dag. De är byggda för en viss typ av affär.

Hon uttryckte också farhågor för dubbla krav kring bland annat bränslestandard, där man globalt nyligen enats medan EU skulle kunna komma med en egen standard.

En given avslutningsfråga var behovet av en egen plats i EU-parlamentet. Panelen konstaterade att det skulle vara 1 av 720 stolar och inte nödvändigtvis hjälpa åländska intressen.

Viking Line har själva gjort lobbyresor till Bryssel för att diskutera sjöfartsfrågor.

– Vi diskuterar med Finland i dag, men det finns många andra frågor som skulle vara lättare att diskutera med EU direkt. Med en egen ledamot skulle vi ha en egen stab vi kunde kommunicera med och ge oss mer insyn och tidigare info, sa Sue Holmström.