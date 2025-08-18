182 får fick avlivas efter vanvård – veterinären : ”Handlar om allvarliga djurskyddsbrister” Nyheter

182 får, 98 vuxna och 84 lamm, avlivades för två veckor sedan på en åländsk gård sedan ÅMHM konstaterat allvarlig vanvård. Åtta hundar och ett antal katter fick också omhändertas.

– Det handlar om allvarliga djurskyddsbrister som inte har rättats till, säger djurskyddsveterinären Annett Pfeifer till Nyan.

Ärendet har sin upprinnelse i en anmälan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) i början av året. Vid två inspektioner den 4 och 5 februari konstaterades att ett större antal får hölls under ”mycket smutsiga förhållanden”. Golvet i djurens stall var enligt ÅMHM:s rapport ”täckt med ett tjockt och vått lager gödsel blandad med en liten mängd strömaterial” och inspektörerna noterade att ”man sjönk in någon cm när man gick där”.

I rapporten anges också att det inte fanns varken rena eller torra liggplatser någonstans i utrymmet, och att luftkvaliteten var dålig, med en stickande lukt av ammoniak. Rastgården var visserligen i acceptabelt skick, men för blöt och lerig för att utgöra liggplats för djuren.

Gårdens får beskrivs i rapporten som ”mycket smutsiga, flera får var extremt smutsiga. Det yttre ullagret var täckt av delvis tjock lera/avföring”. Djurens foder bedömdes också vara av ”mycket dålig hygienisk kvalitet”.

Lidandet värre

Ärendet har sedan utretts under våren och sommaren. Djurskyddsveterinär Annett Pfeifer på ÅMHM säger till Nyan:

– Djurägaren har getts möjligheter att förbättra förhållandena. Men till sist kom vi fram till att det här går inte längre, lidandet blev bara värre och det fanns ingen rimlig anledning att tro att det skulle bli bättre.

Den 7 augusti avlivades till sist gårdens får: sammanlagt 182 får – 98 vuxna djur och 84 lamm.

På ÅMHM är man just nu tystlåten om fallet, eftersom man förbereder en polisanmälan.

– Jag kan inte säga någonting, säger Annett Pfeifer.

– Det är sekretessbelagt alltihopa, eftersom det dels handlar om personliga livsomständigheter som skulle kunna åsamka lidande för djurägaren ifråga ifall de blir offentliga, och dels för att vi kommer att göra en polisanmälan.

Allvarliga brister

Vid tillfället omhändertogs också åtta hundar och ett antal katter. När Nyan talar med veterinär Pfeifer säger hon att man ska fatta beslut i det ärendet ”under dagen”, alltså måndagen.

På grund av sekretessen vill hon inte gå in på den direkta orsaken till varför beslutet om att avliva fåren fattades.

– Men det handlar ju förstås om allvarliga djurskyddsbrister som inte har rättats till. Med tanke på djurhållarens mående är det inte ändamålsenligt att gå in på detta mer än så.

Etiska avvägningar

Djurskyddsbrott på Åland är knepiga att utreda och leder till svåra etiska avvägningar, menar hon.

– Problemet på Åland är ju att så många förstår vilken gård det handlar om. Och människor som hamnat i sådant här mår ju inte bättre av att läsa om det i tidningen.

– Och sedan blir det ju genast en hets som sätts igång bland alla andra som anser sig förstå sig på ”hur det ska vara”.

Hade det gått att omhänderta djurbesättningen istället?

– Det är svårt. Vi kan ju inte hålla en massa djur, så det skulle ju i sådana fall behöva finnas någon seriös djurhållare som är villig att ta emot en hel besättning med djur i dåligt skick som är i omedelbart behov av vidare åtgärder.

– Och i sådana här fall brådskar det, så man har inte tid att ta ett par månader på sig att leta. Och vi har heller inte några egna stallutrymmen.

Vad gjorde ni med kadavren? Grävde ni ner dem?

– Ja. Det finns ju Honkajokis destruktionsanläggning som alternativ, och skulle det ha handlat om en besättning med till exempel nötkreatur hade vi i princip varit tvungna att ta dem dit, för man kan ju inte gräva ner så många kor någonstans.

– Men de här fåren … Det var kanske mest ull, och inte så mycket får, om vi säger så. Så vi gjorde den bedömningen att det gick att gräva ner dem och vi hittade en bra plats för det på djurägarens tomt.

Är det fysiskt påfrestande att behöva avliva så många djur på samma gång?

– Ja, det är klart det är. Men sedan är det ändå så att det känns som en lättnad att få avsluta ett lidande.

– Sedan vill jag säga rent allmänt, att det nästan kan vara mera påfrestande att hantera djurhållaren. Att se det mänskliga psykiska lidandet, vare sig det handlar om en privatperson med hundra katter eller en bonde.

– De mår ju sällan bättre efter att jag har varit där.

Förnekelse

Rent generellt, bortkopplat från det här fallet, säger Annett Pfeifer att hon inte minns ett enda fall av djurskyddsbrott där ägaren inte brytt sig eller avsiktligt ville skada djuren.

– Nej, en av huvudanledningarna till när djur far illa är att djurägaren inte orkar, eller på något vis hamnar i någon sorts märklig förnekelse och tycker att allt är fine. Eller att depressioner gör att personen inte längre förmår gå ut till sina djur och sköta om dem.

– Den näst största anledningen är väl sedan ekonomin. Och de två anledningarna går ofta hand i hand.