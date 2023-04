17-årig egen produkt in i IFK Mariehamn Nyheter

FOTBOLL. 17-åriga egna produkten, Linus Kankkonen, och IFK Mariehamn har kommit överens om ett så kallat ungdomsavtal. Det skriver klubbdirektör Peter Mattsson i ett pressmeddelande.

Mittfälttaren Linus Kankkonen, 17 år, är fostrad i IFK Mariehamn och huserar till vardags i IFK:s U17-lag och i samarbetslaget, division 3-klubben FC Åland. Men den unga talangen har redan hunnit med en debut i ligalaget när han hoppade in i en träningsmatch mot Pargas IF under försäsongen.

– Jag tycker det är otroligt roligt att ha fått möjligheten att skriva detta avtal, och känner att det kommer att vara en riktigt bra början på min framtida karriär, säger 17-åringen själv i ett pressmeddelande från klubben.

Klubbdirektör Peter Mattson säger att Kankkonen är en lovande spelare från de egna leden och att han nu tar ett kliv mot a-laget.

– Att återkommande finnas med och träna med a-laget är ännu ett steg i hans utveckling, säger klubbdirektören.