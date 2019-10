1492 väljare drabbade av inställd i-röstning Nyheter

På en presskonferens på onsdagen beklagade valadministratör Casper Wrede att internetröstningen ställts in. Nu uppmanar man de 1492 utomlandsboende väljarna att snabbt beställa material för brevröstning – men tiden är knapp.

Orsaken till att internetröstningen ställs in är att man i sena tester inte kunnat säkerställa att icke-röstberättigade inte kan delta i valet utan att upptäckas. Man fick de sista testresultaten på tisdagseftermiddagen, efter att man i en ceremoni upprättat internetvalet och internetvalurnan. Sent i går kväll fattades beslutet att man ställer in internetröstningen helt. Alternativet att skjuta fram det ansågs inte möjligt.

Nu behöver de utomlandsboende ålänningar med rösträtt i lagtingsvalet snabbt beställa brevröstshandlingar från sin hemkommun, det ska gå genom att skanna eller fota av den ifyllda anhållan och mejla in den. Kommunen postar då en valsedel och kuvert, som väljaren ska fylla i och igen skicka per post alternativt be någon annan föra till Åland. Valsedeln ska finnas till hands hos ens hemkommuns valnämnd senast på fredag den 18 oktober klockan 19.00. På grund av osäker och allt långsammare postgång konstaterar Casper Wrede att tidtabellen är knapp.