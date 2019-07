Rökiga lokaler orsakade larm Notiser

Under natten till lördag fick Alarmcentralen in ett automatalarm från Kino i Mariehamn. Larmet utlöstes av rökmaskiner inne i lokalen. Tf räddningschef Karl Nordlund meddelar att Mariehamns räddningsverk ryckt ut till platsen och eftersom det fanns så pass mycket rök inne i lokalen bedömde man att larmet inte kunde återställas och Kino var tvungna att hålla övervåningen stängd under kvällen.

Övervåningen håller öppet som vanligt under lördagskvällen.

På lördags eftermiddagen utlöstes brandlarmet vid Edlagården i Mariehamn på grund av matlagning. Mariehamns räddningsverk åkte till platsen och vädrade ur den rökfyllda lägenheten före de kunde återställa larmet och åka vidare.