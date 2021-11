OMJ-stiftelsen har översatt slutrapport till engelska Notiser

Slutrapporten från Olof M Jansson-stiftelsens forskningsprojekt om självstyrelsens konstitutionella status och handlingsutrymme finns nu översatt till engelska. Det berättar i ett pressmeddelande stiftelsens ordförande Göran Lindholm, som gjort översättningen tillsammans med Bjarne Lindström och Graham Robins

Översättningen, i vilken ingår en viss redaktionell bearbetning, har titeln ”The Future Conditions for the Åland Autonomy. A study of the legal and political development of Åland’s self-determination”. Den finns att ladda ner från stiftelsens hemsida och kan även beställas i bokform från stiftelsen. Slutrapporten utkom på svenska i våras. För den engelska översättningen står Bjarne Lindström, Göran Lindholm och Graham Robins.

– En avslutande essay med fokus på de mer generella ”autonomilärdomar” som kan dras från OMJ-projektet (för publicering i internationell vetenskaplig journal) kommer att skrivas av Bjarne Lindström. Dess preliminära titel är ”State integration vs. Regional Self-determination. The Åland Autonomy Case”, sägs i ett pressmeddelande. (ss)