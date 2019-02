Olycka på Västra utfarten Notiser

Västra utfarten i Mariehamn stängdes av under tio minuter vid lunchtid på fredagen efter en olycka med två bilar inblandade. En av bilarna körde in i den framför när den bromsade in. En av de två förarna fördes till sjukhus för kontroll och den andra klarade sig oskadd. Enligt befäl Krister Koskinen var olyckan lindrig eftersom bilarna höll låg hastighet.

Var det halt på platsen?

– Nej, inte enligt min bedömning, säger Koskinen.

Mariehamns räddningsverk ryckte ut till platsen. (ikj)