Ny dokumentär om fd Birka Princess haveri i Medelhavet Notiser

”The Story of the Sea Diamond” heter en 18 minuter lång film som nyligen lades ut på Youtube av Bright Sun Films. Den handlar om kryssningsfartyget Sea Diamonds, före detta Birka Princess, grundstötning vid grekiska Santorini 2007. En passagerare, Gabriella Di Clemente, medverkar och berättar om grundstötningen och evakueringen. Filmen tar även upp de rättsliga strider som följde på olyckan och miljöskadorna från de kemikalier som läckt ut från vraket under åren. Regissören Jake Williams har gjort en rad dokumentärer om haverier och misslyckanden till lands och till sjöss. Filmen om Sea Diamond är tillägnad de två passagerare som omkom vid grundstötningen. (ss)