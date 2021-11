Medis får extra stöd även 2022 Notiser

Medborgarinstitutet, Medis, får extra stöd på sammanlagt 100 000 euro även under år 2022. Arbetet med en ny finansieringsmodell, som inleddes det här året, fortsätter under början av nästa år, skriver landskapsregeringen i budgetförslaget. Den nya lagen ska träda i kraft under år 2023. (ck)