Inbrott i Mariehamn Notiser

Under lördagen fick polisen in en anmälan om ett inbrott i Mariehamn. Polisen meddelar att de utfört brottsplatsundersökning och att en anmälan om stöld och skadegörelse upprättats. Polisen fortsätter att utreda saken.

Samma dag i Mariehamn framförde en personbilsförare sitt fordon på ett vägavsnitt var trafik med motordrivet fordon är förbjudet. Polisen delgav böter åt personen.

Polisen fick också in en anmälan om ett misstänkt rattfylleri i Jomala under lördagen. Fordonet påträffades av polisen och föraren blåste 0,00 milligram per liter i polisens alkometer.