IFK-knattar i Yle-serie Notiser

FOTBOLL. I samband med att man spelar en seriematch mot KaaPo i St. Karins fick IFK Mariehamns lag för pojkar födda 2007 testa på något nytt. Under onsdagen deltog laget nämligen i inspelningen av dramaserien ”Vid plankanten”, som följer det fiktiva fotbollslaget Aura United.

I serien ska laget möta just IFK Mariehamn, och därför var mariehamnslaget på plats under inspelningen. Serien ska visas på Yle under 2021. (inj)