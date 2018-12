Flera larm, inga åtgärder Notiser

Polisen fick under natten till söndagen in flera larm om misshandel och oinbjudna gäster, men i tre fall fanns ingen orsak till polisiära åtgärder.

Ett av larmen gällde pågående misshandel i en lägenhet i Mariehamn. På plats konstaterade polisen att allt var lugnt och att ingen misshandel ägt rum, det var bara en diskussion.

I ett annat fall larmades om en oinbjuden gäst som inte avlägsnade sig från ett hem i Mariehamn. När polisen kom till platsen hade gästen lämnat lägenheten.

I det tredje fallet kom larmet från Jomala och gällde att lägenhetsinnehavaren vaknat av att någon försökte ta sig in i bostaden. Väl på plats konstaterade polisen att lägenhetsinnehavaren och den oinbjudna gästen kände varandra och att den senare nämnda fick sova över.

Under natten övervakade polisen även trafik och krogstängningen i Mariehamn, ingetdera orsakade ingripanden.