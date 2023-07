Smash Into Pieces återvänder till Rockoff Kultur

Efter rockbandet Smash Into Pieces succé i Melodifestivalen med låten Six Feet Under har de tagit Sverige med storm. I kväll spelar de på Rockoff, sex år efter Ålandsdebuten.

Smash Into Pieces hade tidigt framgångar i bland annat USA och Tyskland där rocken är väldigt stor. Bandet har rest runt och spelat i de länderna mycket. Bandet består av Chris Adam Hedman Sörbye, Benjamin Jennebo, The Apocalypse DJ och Per Bergquist.

Just nu är Smash Into Pieces mitt i en Sverigeturné och fortsätter med en Europaturné i oktober. Ett nytt album kommer ut senare i år och bandet ska medverka i flera svenska tv-program.

– För oss är Rockoff det mest aktuella just nu, något vi har sett framemot, säger gitarristen Benjamin Jennebo efter soundchecken på onsdagen.

Hur känns det efter Melodifestivalen-succén?

– Det är lite överväldigande att vi blivit så stora, men det är kul när media har börjat hänga med i det vi gör. Jag tror inte heller att någon av oss har hunnit smälta det.

2017 spelade Smash Into Pieces på Rockoff samtidigt som Lillasyster.

Har ni kontakt med Lillasyster fortfarande?

– Jag skrev låten ”Krossat glas” med dem 2016. Efter det har vi hängt mycket men inte slagit ihop oss med musiken än. Men det är inte omöjligt.

Hur känns det att vara tillbaka på Åland?

– Vi känner av pulsen i Sverige, vi hoppas på att känna av den här ikväll när vi ska spela.